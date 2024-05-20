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Игнатов: никто не скажет о Джикии плохого слова, его уход — это грустный момент

Игнатов: никто не скажет о Джикии плохого слова, его уход — это грустный момент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об уходе защитника и капитана московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

«Конечно, это грустный момент. Георгий – настоящий человек, капитан и лидер. Он многое сделал для «Спартака», внёс неоценимый вклад в команду. Мы проводили его на хорошей ноте. Он получил заслуженную награду лучшего игрока матча. В «Спартаке» у него был хороший период.

Я желаю ему только удачи. Тепло и хорошо отношусь к Георгию, потому что, когда я только пришёл в команду, он меня поддерживал. Он чуть пораньше пришёл в «Спартак». Мы провели большой период в команде вместе. Тяжело, конечно, что он уходит», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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