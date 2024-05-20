Анчелотти высказался об упущенной победе «Реала» после 4:1 в первом тайме с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал упущенную победу в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:4). Напомним, после первого тайма мадридский клуб вёл со счётом 4:1, но в итоге упустил победу.

«Целью были не очки, потому что они нам не нужны, целью было провести хорошую игру с ритмом, интенсивностью и избежать травм. Всё прошло идеально.

Я не волнуюсь перед финалом Лиги чемпионов, это была открытая игра. Возможно, мы пропустили больше голов, чем нужно, но это ничего, это ничего не меняет в том, каким должен быть финал. В атаке мы сыграли хорошо», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

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Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 52 очка.

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