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Анчелотти высказался об упущенной победе «Реала» после 4:1 в первом тайме с «Вильярреалом»

Анчелотти высказался об упущенной победе «Реала» после 4:1 в первом тайме с «Вильярреалом»
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Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал упущенную победу в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:4). Напомним, после первого тайма мадридский клуб вёл со счётом 4:1, но в итоге упустил победу.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 14'     0:2 Хоселу – 30'     1:2 Сёрлот – 39'     1:3 Васкес – 40'     1:4 Гюлер – 45+2'     2:4 Сёрлот – 48'     3:4 Сёрлот – 52'     4:4 Сёрлот – 56'    

«Целью были не очки, потому что они нам не нужны, целью было провести хорошую игру с ритмом, интенсивностью и избежать травм. Всё прошло идеально.

Я не волнуюсь перед финалом Лиги чемпионов, это была открытая игра. Возможно, мы пропустили больше голов, чем нужно, но это ничего, это ничего не меняет в том, каким должен быть финал. В атаке мы сыграли хорошо», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 52 очка.

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