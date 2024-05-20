Морган — о Клоппе: одно чемпионство за восемь лет не делает тебя великим для АПЛ

Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Не думаю, что один выигранный чемпионский титул за восемь лет делает тебя великим человеком для Премьер-лиги», — написал Морган в одной из социальных сетей.

Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Энфилд прощается с Юргеном Клоппом: