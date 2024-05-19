Одноклубник Головина поздравил Зверева с победой на «Мастерсе» в Риме

Нападающий сборной Швейцарии и «Монако» Брил Эмболо поздравил с победой в турнире серии «Мастерс» немецкого теннисиста пятую ракетку мира Александра Зверева.

«Давай, чёрт возьми», — написал Эмболо в своих социальных сетях, опубликовав фото Зверева после победы на турнире в Риме.

Напомним, сегодня, 19 мая, завершился финал грунтового «Мастерса» в Риме. В нём Александр Зверев встретился с чилийцем Николасом Харри, 22-й ракеткой мира. Со счётом 6:4, 7:5 победу одержал Зверев.

Для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.