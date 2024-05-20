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Александр Головин получил от клуба болельщиков «Монако» награду за успешный сезон

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь команды Радослав Маецки после матча заключительного тура Лиги 1 сезона-2023/2024 французской команды с «Нантом» (4:0) получили от клуба болельщиков «Монако» награды за успешно проведённый сезон.

Фото: ФК «Монако»

«Клуб болельщиков «Монако» вручил награды за успешный сезон Радеку Маецки и Александру Головину», — написано в сообщении пресс-службы «Монако» в соцсетях.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский игрок отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

«Монако» по итогам сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.