Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин получил от клуба болельщиков «Монако» награду за успешный сезон

Александр Головин получил от клуба болельщиков «Монако» награду за успешный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь команды Радослав Маецки после матча заключительного тура Лиги 1 сезона-2023/2024 французской команды с «Нантом» (4:0) получили от клуба болельщиков «Монако» награды за успешно проведённый сезон.

Фото: ФК «Монако»

«Клуб болельщиков «Монако» вручил награды за успешный сезон Радеку Маецки и Александру Головину», — написано в сообщении пресс-службы «Монако» в соцсетях.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский игрок отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

«Монако» по итогам сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

Материалы по теме
Завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android