Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит»

Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич высказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом». Напомним, встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит». Пенальти же на Кассьере?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, все пять голов в этом матче за «Зенит» забил Матео Кассьерра.

На данный момент борьбу за чемпионство в РПЛ ведут сразу три клуба. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», которое набрало 56 очков. На втором месте располагается «Зенит», который записал в свой актив 54 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53).

В последнем туре чемпионата России «Зениту» предстоит провести матч с «Ростовом». «Динамо», в свою очередь, сыграет с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 25 мая.

Материалы по теме
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Известные дети спортсменов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android