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Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит»

Известный комментатор Константин Генич высказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом». Напомним, встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит». Пенальти же на Кассьере?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, все пять голов в этом матче за «Зенит» забил Матео Кассьерра.

На данный момент борьбу за чемпионство в РПЛ ведут сразу три клуба. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», которое набрало 56 очков. На втором месте располагается «Зенит», который записал в свой актив 54 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53).

В последнем туре чемпионата России «Зениту» предстоит провести матч с «Ростовом». «Динамо», в свою очередь, сыграет с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 25 мая.

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