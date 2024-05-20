«Один из самых особенных титулов». Де Брёйне о чемпионстве «Манчестер Сити» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Ощущения такие же потрясающие, как и в первый раз. Мы так усердно работали над этим. В этом году была тяжелая борьба с «Арсеналом» и «Ливерпулем», и вы знаете, что быть здесь снова и делать что-то историческое — это потрясающе.

Для меня это один из самых особенных титулов, потому что у меня был тяжёлый год, я выбыл на полгода, но я вернулся таким, каким смог. Помочь команде побеждать и быть на хорошем уровне. Лично для меня это нечто особенное», — приводит слова де Брёйне ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии, установив рекорд страны. Команда набрала 91 очко за 38 матчей.

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