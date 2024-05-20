Владелец «Монако» Рыболовлев отреагировал на серебро команды в текущем сезоне Лиги 1

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев высказался о серебре команды в текущем сезоне чемпионата Франции.

«Результат «Монако» в этом сезоне — это гораздо больше, чем просто место на подиуме. Это означает прямой выход в Лигу чемпионов, чего мы все так долго ждали. Это заслуженная награда за усилия всех членов клуба, стремившихся к этой цели на протяжении всего сезона.

Это также прекрасный подарок всем монегаскам и болельщикам «Монако» в канун столетнего юбилея клуба! Поздравляю весь состав, игроков и сотрудников клуба с этим результатом и благодарю их за работу в этом сезоне», — приводит слова Рыболовлева официальный сайт «Монако».

Отметим, что «Монако» впервые с сезона-2018/2019 напрямую выходит в Лигу чемпионов без квалификационных раундов. Тогда монегаски заняли четвёртое место в группе A c «Брюгге», мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

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