Капитан «Арсенала» Эдегор высказался о завоёванном серебре в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии сезона-2023/24.

«Когда я только пришёл сюда и то, что я вижу сейчас – это большая разница. Мы изменили клуб. Думаю, теперь вы все нам верите. Мы на хорошей волне, мы были ближе к чемпионству, чем в прошлом году. Теперь нам нужно использовать этот перерыв, чтобы вернуться ещё сильнее в следующем сезоне. Мы будем стремиться выиграть все», — приводит слова Эдегора Goal.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 91 очко за 38 матчей. Вторым стал «Арсенал» (89), третьим — «Ливерпуль» (82). «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» по итогам сезона опустились в Чемпионшип.

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ: