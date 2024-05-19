«ПСЖ» на выезде обыграл «Метц» в матче 34-го тура французской Лиги 1
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19 мая состоялась встреча 34-го тура французской Лиги 1, в которой сыграли «Метц» и «ПСЖ». Игра прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». В качестве главного арбитра матча выступил Гаэль Ангула. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу парижан.
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Солер – 7' 0:2 Ин – 12'
Гости забили оба мяча в первом тайме. В составе парижской команды отличились Карлос Солер и Ли Кан Ин.
Команды ранее встречались в первом круге чемпионата Франции. Это произошло 20 декабря 2023 года. Тогда парижане одержали победу со счётом 3:1.
Напомним, «ПСЖ» в текущем сезоне досрочно стал победителем чемпионата Франции. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков. «Метц» с 29 очками финишировал 16-м.
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