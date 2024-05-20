Защитник «Спартака» Маслов рассказал, как игроки команды узнали об уходе Джикии

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал уход Георгия Джикия из московской команды.

«Как команда проводила Георгия? Тепло. Мы устроили ему овации на поле. Но в любом случае это грустный момент, потому что Георгий – легенда клуба. Мы опечалены его уходом.

У нас ещё будет прощальный ужин. Соберемся все вместе. В раздевалке мы поаплодировали друг другу, сказали спасибо, потому что Джикия – это веха в истории «Спартака». По-другому не скажешь. Как узнали, что он уходит? Мы были в зале для физподготовки. Он собрал нас и сказал, что принято такое решение. Сказал, что хочет, чтобы мы первые узнали об этом, до того, когда эта информация утечёт куда-то в СМИ», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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