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Защитник «Спартака» Маслов рассказал, как игроки команды узнали об уходе Джикии

Защитник «Спартака» Маслов рассказал, как игроки команды узнали об уходе Джикии
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал уход Георгия Джикия из московской команды.

«Как команда проводила Георгия? Тепло. Мы устроили ему овации на поле. Но в любом случае это грустный момент, потому что Георгий – легенда клуба. Мы опечалены его уходом.

У нас ещё будет прощальный ужин. Соберемся все вместе. В раздевалке мы поаплодировали друг другу, сказали спасибо, потому что Джикия – это веха в истории «Спартака». По-другому не скажешь. Как узнали, что он уходит? Мы были в зале для физподготовки. Он собрал нас и сказал, что принято такое решение. Сказал, что хочет, чтобы мы первые узнали об этом, до того, когда эта информация утечёт куда-то в СМИ», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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