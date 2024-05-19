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«Гавр» Кузяева сохранил прописку в Лиге 1, несмотря на поражение от «Марселя»

19 мая состоялась встреча 34-го тура французской Лиги 1, в которой сыграли «Гавр» и «Марсель». Игра прошла в Гавре на стадионе «Стад Осеан». В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Марселя» забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Микаэль Мурильо. У «Гавра» с пенальти забил Мохамед Байо.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 85 минут.

«Марсель» набрал 50 очков и занял восьмое место по итогам этого сезона чемпионата Франции. «Гавр» с 32 очками стал 15-м и сохранил прописку в высшем дивизионе. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен» (76).