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«Гавр» Кузяева сохранил прописку в Лиге 1, несмотря на поражение от «Марселя»

«Гавр» Кузяева сохранил прописку в Лиге 1, несмотря на поражение от «Марселя»
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19 мая состоялась встреча 34-го тура французской Лиги 1, в которой сыграли «Гавр» и «Марсель». Игра прошла в Гавре на стадионе «Стад Осеан». В качестве главного арбитра матча выступил Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Обамеянг – 64'     0:2 Мурильо – 77'     1:2 Байо – 90+7'    

В составе «Марселя» забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Микаэль Мурильо. У «Гавра» с пенальти забил Мохамед Байо.

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 85 минут.

«Марсель» набрал 50 очков и занял восьмое место по итогам этого сезона чемпионата Франции. «Гавр» с 32 очками стал 15-м и сохранил прописку в высшем дивизионе. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен» (76).

Таблица Лиги 1
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