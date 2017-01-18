Минасов: Широкова точно не будет в «Урале», но Роман готов вернуться в футбол

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего капитана сборной России Романа Широкова, рассказал, что его клиент точно не будет выступать за «Урал».
Летом прошлого года агент футболиста Минасов сообщил, что его клиент может возобновить карьеру, после чего «Урал» сделал игроку официальное предложение.
«Романа Широкова точно не будет в «Урале». Сам игрок готов вернуться в большой футбол, он в форме. Нельзя исключать того, что он ещё будет где-то играть», — сказал Минасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.