Гаврилов: Самедов — это среднее усиление для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о новичке красно-белых полузащитнике Александре Самедове, который нынешней зимой перебрался в команду из «Локомотива».
«Самедов — средний игрок, если говорить откровенно. Пока не знаю, какую роль он будет играть в команде, но в «Локомотиве» он считался лидером, потому что больше было некому. Это среднее усиление для «Спартака», — передаёт слова Гаврилова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
В первой половине сезона РФПЛ Самедов провёл за «Локомотив» 15 матчей, забил четыре гола и отметился двумя результативными передачами.