Мовсисян: в США тоже есть расизм, ощутимой разницы с Россией нет

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, который ныне играет за американский «Реал Солт-Лейк», выразил мнение, что западная пресса сильно преувеличивает проблему расизма в России. Данная тема часто появляется в зарубежных СМИ в преддверии Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018, которые пройдут в России.
«Расизм есть и здесь, мы с ним сталкиваемся каждый день в США. Я, вообще, не думаю, что в этом плане будет ощутима разница между Россией и США. Если отправиться в Россию туристом или комментатором, то никакого расизма там не увидишь. Знаю, что президент Путин сделает всё возможное, чтобы этого не было. Увы, расизм есть везде. Я сталкивался с ним в Германии и Испании. Очень жаль, что такое случается. Почему мы не можем просто жить в мире и согласии?» — сказал армянский игрок в интервью ESPN FC.