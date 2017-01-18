Малежик: Галицкий засучив рукава толкал с нами милицейскую «девятку»

Бывший футбольный агент Олег Малежик рассказал любопытную историю о том, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, который входит в число богатейших бизнесменов России, согласился помочь служителю правопорядка толкнуть автомобиль.
«Краснодар» ещё играл во второй лиге, на маленьком стадионе «Труд». Сергей Николаевич Галицкий предложил нам с Александром Маньяковым прогуляться. Мы выходим со стадиона втроём, где-то позади него охрана. А впереди стоит сломанная милицейская «девятка» «Жигулей». Милиционер Галицкого не узнаёт, по-простому к нам обращается: «Мужики, машина сломалась, помогите толкнуть». А Сергей Николаевич простой человек, засучил рукава и начал толкать. В итоге я, Маньяк и Галицкий пол-Краснодара её толкали. Галицкий в какой-то момент не выдержал: «Да она у тебя сломана, не поедет никуда!»
Хотел бы рассказать о футбольных менеджерах, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Три лучших менеджера наших клубов – Галицкий, Карпин и Григорий Иванов. Почему? Их объединяет одно качество, процитирую Сергея Довлатова: «Не деньги, не рестораны, не авто, не элегантность привлекает женщин. Женщин привлекает то, что их сделало богатыми и элегантными: невидимая сила, которой наделены одни и лишены другие». Карпин может непринужденно с тобой общаться, положив ноги на стол, но ты не чувствуешь к себе какого-то пренебрежения. Он очень умный человек, очень взвешенный. Возможно, он раньше оказался не в нужном месте не в нужное время, а как тренера мне его сложно оценивать: я же не футболист.
Иванов – нормальный русский мужик, но у него есть слабость: он очень любит людей и верит им. А Сергей Николаевич вообще с другой планеты, ему скучно с землянами. Когда разговариваешь с ним, иногда кажется, что ты клоп. Был случай, он меня журил минут пять, реально орал. Я немного расстроился, но жена поддержала. Сказала, что если тебя песочит человек из списка Forbes, то ты не совсем ноль», — сказал Малежик в интервью «Матч ТВ».