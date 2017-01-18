Женская сборная России уступила Финляндии в товарищеском матче

В рамках подготовки к чемпионату Европы–2017 женская сборная России на тренировочном сборе в Испании встречалась с командой Финляндии. Встреча закончилась поражением россиянок со счётом 0:2.
В составе победительниц дубль на свой счёт записала Дженни Даниэльссон, которая отличилась на 84-й и 88-й минутах.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 24 января, когда сыграет с командой Нидерландов — хозяйкой чемпионата Европы–2017, который пройдёт с 16 июля по 6 августа. Россиянки начнут турнир в одной группе с командами Германии, Швеции и Италии.
Товарищеский матч
Россия – Финляндия – 0:2 (0:0)
Голы: Даниэльссон, 84 (0:1); Даниэльссон, 88 (0:2).