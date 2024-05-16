«Жирона» предложила рекордные € 15 млн за игрока сборной Уругвая — Романо

«Жирона» начала работу над усилением состава накануне начала летнего межсезонья, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twittиer).

По сведениям источника, испанская команда сделала предложение уругвайскому «Ливерпулю» из Монтевидео о трансфере нападающего Лусиано Родригеса. «Жирона» готова заплатить за него рекордные для себя € 15 млн за 70% экономических прав на футболиста. В случае, если переход состоится, он станет самым дорогостоящим в истории испанского клуба.

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20-летний Лусиано Родригес выступает в составе «Ливерпуля» с начала 2023 года. В марте текущего года он дебютировал в составе основной сборной Уругвая. В нынешнем сезоне во всех турнирах уругваец провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча. Действующий контракт Родригеса с нынешней командой рассчитан до лета 2027 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 4,5 млн.