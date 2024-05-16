Тренер «Шинника» Черышев провёл концовку матча Первой лиги с «Акроном» с иконой в руках

Сегодня, 16 мая, завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» принимал на своём поле тольяттинский «Акрон». Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Главный тренер ярославской команды Дмитрий Черышев провёл компенсированное минуты игры, держа в руках маленькую икону.

Скриншот с эфира трансляции Фото: «Матч ТВ»

«Шинник» благодаря победе в этом матче поднялся на шестое место турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, сохранив математические шансы на попадание в зону переходных матчей лиги. В активе ярославской команды 47 очков за 32 матча. «Акрон» продолжает находиться на третьей строчке, набрав за столько же матчей 56 очков. Подопечные Заура Тедеева отстают от махачкалинского «Динамо», занимающего второе место в турнирной таблице, на два очка.