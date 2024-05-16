Марадона, Балотелли, Кантона — в десятке самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представила рейтинг из 32 самых эксцентричных футболистов в истории мирового футбола.
Первое место в данном рейтинге занимает бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар. На второй строчке располагается экс-голкипер сборной Колумбии Рене Игита. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» Марио Балотелли.
Десятка самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo:
- Брюс Гроббелар.
- Рене Игита.
- Марио Балотелли.
- Эрик Кантона.
- Пол Гаскойн.
- Паоло Ди Канио.
- Диего Марадона.
- Златан Ибрагимович.
- Эмилиано Мартинес.
- Эммануэль Адебайор.
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо занимает 14-е место. Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон расположился на 19-й строчке.
Известные дети спортсменов: