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Марадона, Балотелли, Кантона — в десятке самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представила рейтинг из 32 самых эксцентричных футболистов в истории мирового футбола.

Первое место в данном рейтинге занимает бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар. На второй строчке располагается экс-голкипер сборной Колумбии Рене Игита. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» Марио Балотелли.

Десятка самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo:

Брюс Гроббелар. Рене Игита. Марио Балотелли. Эрик Кантона. Пол Гаскойн. Паоло Ди Канио. Диего Марадона. Златан Ибрагимович. Эмилиано Мартинес. Эммануэль Адебайор.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо занимает 14-е место. Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон расположился на 19-й строчке.

Известные дети спортсменов: