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Марадона, Балотелли, Кантона — в десятке самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo

Марадона, Балотелли, Кантона — в десятке самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo представила рейтинг из 32 самых эксцентричных футболистов в истории мирового футбола.

Первое место в данном рейтинге занимает бывший вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар. На второй строчке располагается экс-голкипер сборной Колумбии Рене Игита. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Интера» Марио Балотелли.

Десятка самых эксцентричных игроков по версии FourFourTwo:

  1. Брюс Гроббелар.
  2. Рене Игита.
  3. Марио Балотелли.
  4. Эрик Кантона.
  5. Пол Гаскойн.
  6. Паоло Ди Канио.
  7. Диего Марадона.
  8. Златан Ибрагимович.
  9. Эмилиано Мартинес.
  10. Эммануэль Адебайор.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо занимает 14-е место. Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон расположился на 19-й строчке.

Известные дети спортсменов:

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