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Хави проводит 100-ю игру в качестве главного тренера «Барселоны» в Ла Лиге

Хави проводит 100-ю игру в качестве главного тренера «Барселоны» в Ла Лиге
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Матч 36-го тура испанской Примеры «Альмерия» — «Барселона», который проходит в эти минуты, стал 100-й игрой для Хави в качестве главного тренера сине-гранатовых в Ла Лиге. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Лопес Мартин – 14'     0:2 Лопес Мартин – 67'    

Хави занял должность главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года. За этот период под его руководством сине-гранатовые провели 139 матчей во всех турнирах, в 87 из которых одержали победу, в 23 сыграли вничью и в 29 потерпели поражение.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 35 сыгранных матчей в активе «Барселоны» 76 набранных очков. Каталонцы находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Альмерия» набрала 17 очков и располагается на последнем месте.

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