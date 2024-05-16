Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Торпедо» Кутаиси согласовало переход экс-игрока «Ливерпуля» и сборной Франции

Источник: «Торпедо» Кутаиси согласовало переход экс-игрока «Ливерпуля» и сборной Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинский футбольный клуб «Торпедо» из города Кутаиси согласовал трансфер бывшего защитника сборной Франции и английского «Ливерпуля» Мамаду Сако. Об этом сообщает грузинское СМИ Geo Team в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители футболиста сейчас находятся в Кутаиси, а детали личного контракта с 34-летним центральным защитником уже согласованы.

Напомним, Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 19 млн. В 2016 году Мамаду попал в допинговый скандал, после которого ушёл в аренду в «Кристал Пэлас». Через год «орлы» выкупили его за € 28,2 млн. Последним клубом Сако был «Монпелье», из которого он ушёл после драки с главным тренером осенью 2023 года.

После 14 туров в нынешнем сезоне чемпионата Грузии «Торпедо» находится на четвёртом месте с 23 очками.

Материалы по теме
«Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз, чтобы оставить в клубе — Ауна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android