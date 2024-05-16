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«Не пропусти сегодня, идиот». Болельщики «Арсенала» — Эдерсону перед игрой с «Тоттенхэмом»

Незадолго до перенесённого матча 34-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (0:2) в Сеть попал телефонный номер вратаря «горожан» Эдерсона Мораеса, после чего болельщики «Арсенала» начали массово писать сообщения бразильскому голкиперу, который обнародовал их.

В сообщениях, показанных Эдерсоном, было написано:

«Не пропусти сегодня ни одного гола, идиот. Вперёд, «Арсенал»;

«Арсенал», «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал».

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В нынешнем сезоне АПЛ команды ранее встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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