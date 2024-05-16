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Уилкшир: Тюкавин прекрасный игрок, неудивительно, что европейские клубы за ним следят

Уилкшир: Тюкавин прекрасный игрок, неудивительно, что европейские клубы за ним следят
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Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на новости об интересе европейских клубов к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину. Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе мадридского «Атлетико» и португальской «Бенфики» к российскому футболисту.

«Тюкавин прекрасный игрок, неудивительно, что многие европейские команды за ним следят. Он готов к тому, чтобы сделать следующий шаг, и может стать топовым нападающим в одной из европейских лиг», — приводит слова Уилкшира «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

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