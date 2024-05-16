Руни: не пора ли Рашфорду уйти и играть в другом месте, он должен задать себе этот вопрос

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о форварде манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Мы все знаем, что Маркус способен играть на высшем уровне. Я просто думаю, не пора ли Маркусу уйти и играть в другом месте. Не знаю. Он должен задать себе этот вопрос.

Я хочу, чтобы он остался и бил рекорды в этом клубе. Но ему нужно взять себя в руки, опустить голову, усердно работать и вернуться к тому игроку, которым, как мы знаем, он может быть», — приводит слова Руни Sky Sports.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.