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Кержаков — болельщикам «Зенита»: обещаю, что забью более красивые голы весной

18 января 2017, среда. 23:16. Футбол
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поблагодарил болельщиков команды, которые признали его гол лучшим в первой части сезона. По итогам финального голосования мяч, забитый форвардом в ворота «Маккаби» в Лиге Европы, опередил голы Роберта Мака, Луки Джорджевича и Жулиано с результатом 37,6%.

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю-знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые и эффектные мячи. Обещаю вам, что во второй части я обязательно исправлюсь. „Зенит“ — чемпион!» — сказал Кержаков в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».

Посмотреть видеообращение также можно здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кержаков Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
18 января 2017, среда
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