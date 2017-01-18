Кержаков — болельщикам «Зенита»: обещаю, что забью более красивые голы весной

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поблагодарил болельщиков команды, которые признали его гол лучшим в первой части сезона. По итогам финального голосования мяч, забитый форвардом в ворота «Маккаби» в Лиге Европы, опередил голы Роберта Мака, Луки Джорджевича и Жулиано с результатом 37,6%.
«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю-знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые и эффектные мячи. Обещаю вам, что во второй части я обязательно исправлюсь. „Зенит“ — чемпион!» — сказал Кержаков в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».
Посмотреть видеообращение также можно здесь.