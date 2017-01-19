Коларов: на данный момент Гвардиола – лучший тренер в футболе

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов выразил мнение, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола является лучшим специалистом в футболе.
«Для каждого футболиста является большим удовольствием работать под руководством Гвардиолы, потому что на данный момент он – лучший тренер в футболе. Игроки продолжают работу над собой. Нам ещё предстоит выиграть много матчей, но мы только в начале своего пути и становимся всё лучше. Думаю, развязка в чемпионской гонке АПЛ наступит в самые последние дни, и нам нужно убедиться в том, что мы будем её участником. В АПЛ сложны матчи как против команд из верхней части турнирной таблицы, так с клубами и из нижней. Гвардиола требует от игроков, чтобы они были на 100% профессиональными абсолютно во всём», — цитирует Коларова пресс-служба «Манчестер Сити».
После 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» располагается на пятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Челси» 10 очков.