«Жирона» обыграла «Валенсию», но лишилась шансов на второе место в Примере

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Жирона». Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья». В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе гостей отличились Савио и Артём Довбик. Хозяева ответили точным ударом Хосе Луиса Вайи. Также у валенсийцев в свои ворота забил Ярек Гасеровски.

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«Жирона» набрала 78 очков. Она занимает третье место в таблице. При этом команда потеряла шансы на вторую строчку по итогам сезона в Примере, так как за тур до конца отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Валенсия» с 48 очками идёт девятой.