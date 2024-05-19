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«Жирона» обыграла «Валенсию», но лишилась шансов на второе место в Примере

«Жирона» обыграла «Валенсию», но лишилась шансов на второе место в Примере
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Жирона». Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья». В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Жирона
Жирона
0:1 Савио – 32'     0:2 Довбик – 58'     0:3 Гасеровски – 67'     1:3 Вайя – 84'    

В составе гостей отличились Савио и Артём Довбик. Хозяева ответили точным ударом Хосе Луиса Вайи. Также у валенсийцев в свои ворота забил Ярек Гасеровски.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Жирона» набрала 78 очков. Она занимает третье место в таблице. При этом команда потеряла шансы на вторую строчку по итогам сезона в Примере, так как за тур до конца отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Валенсия» с 48 очками идёт девятой.

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