«Жирона» обыграла «Валенсию», но лишилась шансов на второе место в Примере
Поделиться
Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Жирона». Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья». В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Жирона
Жирона
0:1 Савио – 32' 0:2 Довбик – 58' 0:3 Гасеровски – 67' 1:3 Вайя – 84'
В составе гостей отличились Савио и Артём Довбик. Хозяева ответили точным ударом Хосе Луиса Вайи. Также у валенсийцев в свои ворота забил Ярек Гасеровски.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
«Жирона» набрала 78 очков. Она занимает третье место в таблице. При этом команда потеряла шансы на вторую строчку по итогам сезона в Примере, так как за тур до конца отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Валенсия» с 48 очками идёт девятой.
Комментарии
- 19 мая 2024
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:20
-
21:18
-
21:13
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:54