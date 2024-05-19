Тренер «Ахмата» Адиев назвал причину разгромного поражения от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил разгромное поражение своей команды от «Зенита» (1:5) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Результат очень тяжёлый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло.

Последний матч сезона нужно сыграть с «Факелом»? Мы задолжали нашим болельщикам. Мы не имеем права находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 29 проведённых матчей сезона остался на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.