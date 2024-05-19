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Тренер «Ахмата» Адиев назвал причину разгромного поражения от «Зенита»

Тренер «Ахмата» Адиев назвал причину разгромного поражения от «Зенита»
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил разгромное поражение своей команды от «Зенита» (1:5) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Результат очень тяжёлый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема, значит, во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло.

Последний матч сезона нужно сыграть с «Факелом»? Мы задолжали нашим болельщикам. Мы не имеем права находиться в таком состоянии. За эти дни тренерскому штабу предстоит выполнить свою работу», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 29 проведённых матчей сезона остался на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.

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