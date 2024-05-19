Покер Сёрлота принёс «Вильярреалу» ничью в матче с мадридским «Реалом»

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Реал» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 4:4.

В составе хозяев покер оформил Александр Сёрлот. У мадридцев дубль оформил Арда Гюлер, по голу забили Лукас Васкес и Хоселу.

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Напомним, «Реал», который досрочно стал чемпионом Испании, имеет на счету 94 очка и занимает первое место в таблице. «Вильярреал» с 52 очками идёт восьмым.