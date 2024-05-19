Веденеев: для Матео Кассьерры сошлись звёзды в игре с «Ахматом»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ, в котором форвард санкт-петербургского клуба Матео Кассьерра забил пять мячей.

«Сегодня тот случай, когда для Кассьерры сошлись звёзды. Во-первых, «Ахмату» было ничего не надо, и тренер принял странное решение — против лидера нашего футбола выставил половину резервного состава. Играл вратарь, который полгода не выходил, не основные защитники. А Кассьерра сегодня очень хорошо себя чувствовал. Защитники распахнули калитку перед воротами, а что мог сделать вратарь, когда всё было с близкого расстояния.

С Кассьеррой во второй части чемпионата стали плотно играть. Видимо, изучили его сильные стороны. Сегодня же его никто не держал, он был один», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.