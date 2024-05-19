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Веденеев: для Матео Кассьерры сошлись звёзды в игре с «Ахматом»

Веденеев: для Матео Кассьерры сошлись звёзды в игре с «Ахматом»
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ, в котором форвард санкт-петербургского клуба Матео Кассьерра забил пять мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Сегодня тот случай, когда для Кассьерры сошлись звёзды. Во-первых, «Ахмату» было ничего не надо, и тренер принял странное решение — против лидера нашего футбола выставил половину резервного состава. Играл вратарь, который полгода не выходил, не основные защитники. А Кассьерра сегодня очень хорошо себя чувствовал. Защитники распахнули калитку перед воротами, а что мог сделать вратарь, когда всё было с близкого расстояния.

С Кассьеррой во второй части чемпионата стали плотно играть. Видимо, изучили его сильные стороны. Сегодня же его никто не держал, он был один», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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