Тренер «Ман Сити» Гвардиола: «Арсенал» вывел нас на новый уровень

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал четвёртое подряд чемпионство клуба в английской Премьер-лиге.

«Арсенал» вывел нас на новый уровень. Раньше это был «Ливерпуль», а в последние два сезона стал «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы понимаем, что они будут там ещё много лет.

Молодой и талантливый тренер — они дали нам понять, что в ближайшие несколько лет нужно быть осторожными. Когда я переехал сюда, если бы кто-то сказал, что я выиграю шесть лиг за семь сезонов, я бы сказал, что вы сумасшедший — ни за что. Все игроки выступают за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», за все эти команды. Сейчас наш период. Мы являемся частью этого.

В чём же тут секрет? Я не знаю. Много работы. Я не говорю, что я плохой тренер, но клуб оказывает мне невероятную поддержку. У нас такая трудовая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел очень важен. Такова правда и реальность», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.