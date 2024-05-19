Гвардиола: я останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в клубе в следующем сезоне.

«Реальность такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы поговорили с клубом — у меня есть ощущение, что я хочу остаться сейчас. Я останусь на следующий сезон, и в течение сезона мы будем разговаривать. Но через восемь или девять лет — посмотрим», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1 и стал чемпионом страны.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Фил Фоден, ещё один мяч на счету полузащитника Родриго Эрнандеса. За «Вест Хэм Юнайтед» забил нападающий Мохаммед Кудус.