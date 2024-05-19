Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг отреагировал на худший сезон команды в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал, что восьмое место в английской Премьер-лиге по итогам сезона-2023/2024 не является приемлемым результатом для его команды. Это худшее место для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).

«Это сложно, мы уже говорили об этом раньше, это был сложный сезон для нас. Знаем, что на данный момент он недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед». Есть причины, но они не имеют никакого значения.

«Юнайтед» должен финишировать выше, а этого результата недостаточно. Конкуренция серьёзная: два года назад с 58 очками мы были шестыми, сейчас у нас 60 очков, восьмая строчка, но этого недостаточно. Мы разочарованы», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

Материалы по теме «Манчестер Юнайтед» показал худший результат в чемпионатах Англии за 34 года

Как 13-летний тен Хаг общался с Круиффом: