Магомед Оздоев с ПАОКом выиграл чемпионат Греции по футболу

Греческий ПАОК, в составе которого выступает российский хавбек Магомед Оздоев, выиграл чемпионат страны по итогам текущего сезона. Это четвёртый титул ПАОКа и первый с сезона-2018/2019.

В чемпионате Греции ПАОК заработал 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка.

В текущем сезоне в чемпионате Греции полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Напомним, 31-летний Магомед Оздоев выступает за греческий клуб с лета 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с ПАОКом рассчитано до июня следующего года.