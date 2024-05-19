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«Реал Сосьедад» победил «Бетис» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 81-й минуте игры

Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес. В концовке первого тайма полузащитник Микель Мерино с передачи нападающего Микеля Оярсабаля удвоил преимущество гостей.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, сменив нападающего Шеральдо Бекера.

После этого матча по итогам 37 проведённых встреч «Бетис» остался на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 56 очков. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества матчей набрал 60 очков и находится на шестой строчке.