«Аль-Айн»: трансфер Боли отменён, наш клуб не намерен идти на поводу у «Анжи»

«Аль-Айн» отказался приобретать нападающего «Анжи» Янника Боли, который на днях прошёл медицинское обследование и даже успел приступить к тренировкам в команде, сообщил представитель руководства эмиратского клуба Мохаммад Обейд.
«Срыв трансфера вызван неразумными требованиями игрока и „Анжи“, а также запросом дополнительных привилегий, которые не были согласованы. Российский клуб пытался добавить бонусы, которые не были включены в контракт. Мы могли просто отвергнуть запрос, но решили, что в такой ситуации нашей команде лучше отказаться от услуг футболиста. „Аль-Айн“ не намерен идти на поводу у тех, кто пытается воспользоваться близостью завершения регистрации игроков. Мы верны нашим принципам и честно ведём переговоры со всеми сторонами, но не хотим зависеть от одного игрока, каким бы ни был его уровень», — сказал Обейд в интервью пресс-службе клуба.