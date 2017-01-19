Отец Месси: нет никакой опасности, что Месси покинет «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не покинет свой нынешний клуб. Об этом сообщил отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси.
«Нет никакой опасности, что Месси покинет «Барселону», — приводит слова Х. Месси Cadena Ser.
Согласно информации источника, переговоры о пролонгации соглашения Месси между сторонами ведутся, хотя на данный момент ничего конкретного нет.
Ранее президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что Месси останется в «Барселоне». Он отметил, что лично ведёт переговоры с футболистом.
Действующее соглашение Месси с испанским грандом в силе до лета 2018 года.