Рамос оскорбил Аспаса словами, которыми его оскорбили болельщики «Севильи»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос оскорбил нападающего «Сельты» Яго Аспаса нецензурными словами во время первого матча четвертьфинала Кубка Испании между этими командами, сообщает Mundo Deportivo.
Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:2.
Точно таким же оскорблениям подвергся сам Рамос в ответном матче 1/8 финала турнира с «Севильей» (3:3). Являясь воспитанником андалусского клуба, Рамос услышал в свой адрес оскорбления со стороны болельщиков «Севильи», в которых упоминалась и его мать. После игры футболист сборной Испании сказал, что испытывает боль из-за поведения болельщиков.
Ранее сообщалось, что профессиональная футбольная лига Испании представила соответствующий доклад в федерацию футбола страны и в комитет по борьбе с насилием относительно оскорблений в адрес Рамоса.