Кадиев: Сулейманов сказал: «Или я закрываю «Анжи», или ты берёшь и продолжаешь»

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев на встрече с болельщиками рассказал о разговоре с уже бывшим владельцем махачкалинской команды Сулейманом Керимовым.
«Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж с хозяевами клуба у меня не было. Перед Новым годом мне позвонил Магомед Тажудинович Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и что мне хотят сделать подарок к Новому году. Я спросил: „Какой? Машину хочет подарить?“. Мне ответили: „Нет, то, что ты любишь больше всего“. С этого всё и началось.
Потом встретились с Сулейманом, и он говорит: „Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берёшь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет“. На что я вынужден был согласиться. Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы „Анжи“ существовал и развивался. Сегодня цель „Анжи“ — стать командой, коллективом, единой семьёй», — сказал Кадиев на встрече с болельщиками.