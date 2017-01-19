Болельщики «Реала» недовольны Роналду и советуют ему играть в Китае

Болельщики мадридского «Реала» остались очень недовольны игрой нападающего команды Криштиану Роналду в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:2.
После матча испанская газета AS провела опрос среди поклонников «сливочных», задавая им вопрос о португальском футболисте. Практически все опрошенные выразили недовольство его игрой, отметив, что его вообще не было видно на поле. Некоторые из респондентов советуют Роналду сменить клубную прописку и перебраться в Китай, а руководству «Реалу» рекомендуют приобрести форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
Ответный матч между «Реалом» и «Сельтой» состоится 25 января.