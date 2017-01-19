Кавазашвили: «Зенит» или «Локо» тратят народные деньги на бездарные трансферы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о проблеме многих российских команд, которые зависят от государственной поддержки.
«В своё время в России стали создавать профессиональные клубы, делая это, как правило, искусственно. К чему мы пришли? Таковых сейчас у нас единицы — «Краснодар», «Спартак». «Зенит» или «Локомотив» находятся, например, на дотации госкорпораций, отчего тратятся очень большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику. Прочие клубы Премьер-лиги ходят с протянутой рукой и постоянно просят помочь им залатать возникающие в бюджете дыры. Сейчас время от времени возникают споры о том, расширять нам в будущем Премьер-лигу или же наоборот сокращать.
Но это всё разговоры, так же как и стремление создания на бумаге профессиональных клубов. А что ведь такое настоящий профессиональный клуб? Он должен полностью находиться на самообеспечении, на самофинансировании. Значит, надо уметь зарабатывать самим и никогда не просить у государства ни копейки. Значит, нужны умные и профессионально подготовленные руководители футбола, которые в своих клубах организуют вокруг себя тех специалистов, которые будут по всем направлениям пополнять клубную казну, а не надеяться на кредитные деньги. И это мы ещё не берём во внимание первую или вторую лигу, где процесс банкротства команд происходит с поразительной частотой. Там клубы постоянно ходят с протянутой рукой, прося деньги у местного губернатора. О каком профессионализме мы тогда говорим?
Проблем в нашем футболе очень много, и даже одно простое их перечисление займёт массу времени. И я в этой связи думаю: ну, почему наши спортивные руководители, государственные чины, которые восседают в международных организациях, не соберут нас, специалистов, за круглым столом и не захотят узнать наше мнение? Мы бы его высказали, да нас никто не слушает. Так же как и во главе нашего футбола должен оказаться профессиональный человек, который знает, как надо исправлять создавшееся положение», — цитирует Кавазашвили Bobsoccer.