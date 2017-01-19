Черчесов: хочу не читать, что пишут в СМИ, а лично собрать больше информации

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к Кубку конфедераций — 2017, отметив, что собирается посетить матчи российских клубов на сборах.
«Давит ли ответственность? Не могу рассуждать такими категориями. Давление — термин медицинский. Мы концентрируемся на своей работе, формировании команды. Всё под контролем. Впереди ответственный домашний турнир. В этом году до Кубка конфедераций мы планируем провести четыре матча. Скоро мы объявим, где будем готовиться. Ещё есть нюансы, которые надо оценить и принять правильное решение. Будем держать вас в курсе, чтобы не было вакуума в наших отношениях.
Мы спланировали, кто и куда летит из тренерского штаба на сборы команд Премьер-Лиги. Но многие поменяли свои планы, поэтому и нам пришлось вносить коррективы. Мы собираем информацию, будем разговаривать с главными тренерами, узнавать, например, где они видят новичков. Всё-таки я в хорошем смысле завишу от тренеров клубных команд, так как они готовят игроков для сборной. Лично я планирую 24-го числа полететь в Абу-Даби, так что 25-го успею посмотреть игру „Краснодара“. Потом посмотрю несколько тренировок и матч „Спартака“. Следом отправлюсь в Испанию, там будут многие команды — ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“, „Локомотив“. Хочу не слышать и не читать, что пишут в СМИ, а лично собрать как можно больше информации. Хочу посмотреть и матч „Зенита“ с „Андерлехтом“, а мой помощник Мирослав Ромащенко отправится на игру Лиги Европы в Ростов или Краснодар.
Перешёл ли Самедов в „Спартак“ в интересах сборной? Со мной по этому поводу никто не консультировался. Естественно, я знал, что такая вероятность существует, но никакого вмешательства с моей стороны не было. Думаю, это было бы не совсем правильно. Хорошо, что Самедов с первого дня будет в новой команде», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.