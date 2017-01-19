Президент УЕФА: в Санкт-Петербурге приятно находиться, я люблю Россию

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о выборе Санкт-Петербурга как одного из городов, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы.
«Участие в чемпионате Европы почётно для каждой страны. И это важно для самого Петербурга. Наш выбор для проведения чемпионата Европы 2020 не был случайным. Уверен, что будет превосходная организация — всё пройдёт великолепно и в дружеской тёплой атмосфере.
У России прекрасная история. И всё это видно в красивейшей архитектуре Санкт-Петербурга, здесь приятно находиться. Я люблю Россию (сказал на русском)», — передаёт слова Чеферина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.