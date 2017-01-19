Бывший форвард «Динамо» Воронин возглавил любительский немецкий клуб

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, также выступавший за московское «Динамо», стал главным тренером немецкого клуба «Бюдерих», сообщает пресс-служба команды. Клуб имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На этом посту украинец заменил ушедшего в отставку Дирка Хаусвальда.
После 19 туров текущего чемпионата команда Воронина занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая на 6 очков от лидера — МСВ «Дюссельдорф I». Первый официальный матч Воронину-тренеру предстоит в начале марта.