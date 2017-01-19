Яковлев согласен на понижение зарплаты в «Анжи»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев согласен пойти на понижение зарплаты. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты, но агент игрока повлиял на его, к тому же футболист имеет несколько предложений. Поэтому сторона взяла время на раздумья. «Анжи» хотел бы видеть Яковлева в команде, но окончательное решение зависит не от клуба», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Напомним, что в декабре махачкалинцы объявили о продаже ведущих футболистов в связи со сменой курса команды.