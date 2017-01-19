«Молодёжка» «Спартака» крупно уступила румынской «Астре»

В первом контрольном матче на кипрском сборе молодёжная команда московского «Спартака» со счётом 0:4 уступила действующему чемпиону Румынии «Астре», которая в текущем первенстве страны располагается на седьмом месте.
Соперником «молодёжки» должен был стать второй состав «Астры», но на встречу соперник заявил большинство футболистов главной команды.
Контрольный матч
«Спартак»-мол. (Москва, Россия) — «Астра» (Джурджу, Румыния) — 0:4 (0:2)
Голы: Никулае, 23 (0:1); Ловин, 35 (0:2, с пенальти); Флоря, 72 (0:3); Ионица, 75 (0:4).
«Спартак»-мол.: Аверкиев, Феофилактов (Мохбалиев, 46), Миронов (Актисов, 46), Костылев (Петрунин, 46), Красильниченко (Сазонов, 59), Володкин (Горовых, 46), Орехов (Пацев, 46), Бакаев (Киселёв, 46), Прошляков (Гордеочук, 46), Никулин (Игнатов, 46), Юсупов (Костюков, 46).