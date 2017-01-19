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«Молодёжка» «Спартака» крупно уступила румынской «Астре»

19 января 2017, четверг. 19:30. Футбол
В первом контрольном матче на кипрском сборе молодёжная команда московского «Спартака» со счётом 0:4 уступила действующему чемпиону Румынии «Астре», которая в текущем первенстве страны располагается на седьмом месте.

Соперником «молодёжки» должен был стать второй состав «Астры», но на встречу соперник заявил большинство футболистов главной команды.

Контрольный матч

«Спартак»-мол. (Москва, Россия) — «Астра» (Джурджу, Румыния) — 0:4 (0:2)
Голы: Никулае, 23 (0:1); Ловин, 35 (0:2, с пенальти); Флоря, 72 (0:3); Ионица, 75 (0:4).

«Спартак»-мол.: Аверкиев, Феофилактов (Мохбалиев, 46), Миронов (Актисов, 46), Костылев (Петрунин, 46), Красильниченко (Сазонов, 59), Володкин (Горовых, 46), Орехов (Пацев, 46), Бакаев (Киселёв, 46), Прошляков (Гордеочук, 46), Никулин (Игнатов, 46), Юсупов (Костюков, 46).
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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19 января 2017, четверг
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