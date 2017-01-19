«Вест Хэм» согласовал с «Саутгемптоном» трансфер Фонте за £ 8 млн

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте, судя по всему, продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед».
По информации ESPN FC, «молотобойцы» договорились со «святыми» о переходе чемпиона Европы 2016 года в составе сборной Португалии за £ 8 млн (€ 9,2 млн). 33-летний защитник и его представители теперь проведут переговоры с «Вест Хэмом», и лондонский клуб надеется завершить сделку в ближайшие сутки.
В январе Фонте подал в «Саутгемптон» запрос на трансфер. Российские СМИ сообщали об интересе к опытному игроку со стороны московского «Спартака».