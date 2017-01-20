Нападающий «Тоттенхэма» Янссен отклонил предложение «Галатасарая»

Патрик ван Дирмен, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена, сообщил, что 22-летний голландец отклонил предложение «Галатасарая». Янссен, перешедший в лондонский клуб в июле прошлого года, в 23 матчах за «шпор» забил всего три мяча.
«Галатасарай сделал предложение, но Винсент останется в Тоттенхэме». Он решил отклонить предложение. Он подписал долгосрочный контракт с отличным клубом. До травмы Янссен играл каждую неделю. Он хочет бороться за свой шанс», — приводит слова агента ESPN FC со ссылкой на Omroep Brabant.