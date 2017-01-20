Робиньо вызван в сборную Бразилии на матч памяти футболистов «Шапекоэнсе»

Бывший нападающий «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо, нынче защищающий цвета «Атлетико Минейро», попал в состав сборной Бразилии на товарищеский матч против Колумбии, который будет посвящён памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба «Шапекоэнсе», сообщает ESPN FC. Для 32-летнего футболиста этот матч за национальную команду станет первым за последние полтора года.
Сборная Бразилии специально для этого матча была составлена только из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Встреча пройдёт в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» 25 января. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».